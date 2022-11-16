Mersin’de köpek kulübeleri, kedi yuvaları ve kuş evleri dağıtıldı

Mersin’de, ilk kez sokak hayvanlarını kısırlaştırma kliniğini açarak hizmete sunan, sokakta yaşayan sahipsiz canlar için birçok noktaya beslenme noktaları kurup buralara mama yerleştiren Akdeniz Belediyesi, hayvan severlere de destek oluyor.

Akdeniz Belediyesi tarafından açılan ve Millet Bahçesi sahil etabı içinde hizmet veren ‘Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Kliniği’ önünde gerçekleşen buluşmaya hayvan severler büyük ilgi gösterdi. Akdeniz Belediyesinin 2 yıldır aralıksız gerçekleştirdiği, Başkan Yardımcısı Yusuf Duman’ın da katıldığı etkinlikte, son olarak hayvan severlere, 120 kilo köpek maması, 55 adet kedi evi, 22 adet kuş evi ile 15 adet köpek kulübesi dağıtıldı.

Hayvan severlere ulaştırılan onlarca kedi ve köpek yuvası ile kuş evleri, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı personel tarafından, tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak üretildi.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Akdeniz Belediyesine ve Başkan Mustafa Gültak’a teşekkür eden hayvan severler, aldıkları yuvaları evlerinin bahçesine veya sokaklarını mesken edinen sahipsiz canlar için aldıklarını dile getirdiler.

