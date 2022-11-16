YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de köpek kulübeleri, kedi yuvaları ve kuş evleri dağıtıldı

Mersin’de köpek kulübeleri, kedi yuvaları ve kuş evleri dağıtıldı

16.11.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi, aşırı soğuk havalar başlamadan önce, sokakta yaşayan canlara ulaştırılmak üzere 120 kilo mama ile birlikte 55 kedi evi, 15 köpek kulübesi ve 22 adet kuş evini hayvan severlere ulaştırdı.

Mersin’de köpek kulübeleri, kedi yuvaları ve kuş evleri dağıtıldı

Mersin’de, ilk kez sokak hayvanlarını kısırlaştırma kliniğini açarak hizmete sunan, sokakta yaşayan sahipsiz canlar için birçok noktaya beslenme noktaları kurup buralara mama yerleştiren Akdeniz Belediyesi, hayvan severlere de destek oluyor.

Akdeniz Belediyesi tarafından açılan ve Millet Bahçesi sahil etabı içinde hizmet veren ‘Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Kliniği’ önünde gerçekleşen buluşmaya hayvan severler büyük ilgi gösterdi. Akdeniz Belediyesinin 2 yıldır aralıksız gerçekleştirdiği, Başkan Yardımcısı Yusuf Duman’ın da katıldığı etkinlikte, son olarak hayvan severlere, 120 kilo köpek maması, 55 adet kedi evi, 22 adet kuş evi ile 15 adet köpek kulübesi dağıtıldı.

Hayvan severlere ulaştırılan onlarca kedi ve köpek yuvası ile kuş evleri, park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı personel tarafından, tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak üretildi.
Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Akdeniz Belediyesine ve Başkan Mustafa Gültak’a teşekkür eden hayvan severler, aldıkları yuvaları evlerinin bahçesine veya sokaklarını mesken edinen sahipsiz canlar için aldıklarını dile getirdiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de 70 litre sahte alkol ele geçirildiMersin’de 70 litre sahte alkol ele geçirildi
Ankara’da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 2 ölüAnkara’da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 2 ölü
Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulunduMeriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Mersin köpek kedi evi

Mersin Namaz Vakitleri 17 Kasım Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:14
Öğle
12:31
İkindi
15:15
Akşam
17:39
Yatsı
18:56
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.