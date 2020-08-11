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Mersin’de korona virüs denetimi

MERSİN HABERLERİ  | 11.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimi, Mersin’de de yapılıyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün korona virüse karşı Türkiye’de ikinci büyük denetimin gerçekleştireceklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs denetimi, Mersin’de de yapılıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün korona virüse karşı Türkiye’de ikinci büyük denetimin gerçekleştireceklerini açıkladı. "Sağlık için hepimiz için" başlığıyla sosyal medya hesabında paylaşım yapan Soylu, "Pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında yine sahada olacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Soylu, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk ve zabıtanın da gerçekleştirilecek denetimlere katılacaklarını duyurmuştu. Bunun üzerine sabah saatlerinde tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak bugüne kadar korona virüse karşı düzenlenen en yoğun ikinci denetim başladı.
Mersin’de de birçok noktada denetim yapılırken, vatandaşlar tek tek salgın hakkında bilgilendirildi. Ayrıca ekipler broşürler dağıtarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyaran ekipler, salgın tam atlatılana kadar tedbirlerin elden bırakılmamasını istedi.

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