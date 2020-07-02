Mersin’de koronaya afişli uyarı

Mersin’de vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınında alınması gereken tedbirlere ilişkin afişlerle uyarılıyor.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu uyarılar, afiş haline getirilerek kentin çeşitli noktalarına asıldı. Yapılan çalışma ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, rehavete kapılmanın vahim sonuçlar doğuracağını söyledi. İlk vakanın görüldüğü tarihten bu yana alınan tedbirlerle salgının yavaşladığını fakat henüz tam olarak kontrol altına alınamadığını vurgulayan Bahçacı, "Biz sağlık çalışanları olarak tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Fakat bu sadece sağlık çalışanlarının gayreti ile olacak bir iş değil. Salgınla toplum olarak hep birlikte mücadele edersek başarıyı yakalarız. Bakanımızın da dediği gibi yeni normalimiz ’mask, mesafe, kontrollü sosyal hayat’. Buna ilaveten kişisel hijyene dikkat ettiğimiz takdirde başarıyı yakalayabilir, bu salgının önüne geçebiliriz" dedi.