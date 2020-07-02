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Mersin’de koronaya afişli uyarı

MERSİN HABERLERİ  | 02.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

Mersin’de vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınında alınması gereken tedbirlere ilişkin afişlerle uyarılıyor.Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu uyarılar, afiş haline getirilerek kentin çeşitli noktalarına asıldı.

Mersin’de koronaya afişli uyarı

Mersin’de vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınında alınması gereken tedbirlere ilişkin afişlerle uyarılıyor.
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu uyarılar, afiş haline getirilerek kentin çeşitli noktalarına asıldı. Yapılan çalışma ile ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, tehlikenin henüz geçmediğini belirterek, rehavete kapılmanın vahim sonuçlar doğuracağını söyledi. İlk vakanın görüldüğü tarihten bu yana alınan tedbirlerle salgının yavaşladığını fakat henüz tam olarak kontrol altına alınamadığını vurgulayan Bahçacı, "Biz sağlık çalışanları olarak tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Fakat bu sadece sağlık çalışanlarının gayreti ile olacak bir iş değil. Salgınla toplum olarak hep birlikte mücadele edersek başarıyı yakalarız. Bakanımızın da dediği gibi yeni normalimiz ’mask, mesafe, kontrollü sosyal hayat’. Buna ilaveten kişisel hijyene dikkat ettiğimiz takdirde başarıyı yakalayabilir, bu salgının önüne geçebiliriz" dedi.

“Mersin’e gelen vatandaşlarımız tedbirlere uymalı”
Vatandaşlarda duyarlığı arttırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği bilboard ve raketleri kullanarak hazırladıkları afişler ile vatandaşların dikkatini çekmeyi amaçladıklarını belirten Bahçacı “Valimizin başkanlığında Mersin’de bulunan kamu kuruluşları ve vatandaşlar olarak bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Son dönemde havaların ısınması ile birlikte ister istemez bir rehavet oldu. Turizm sezonunun açılması ile birlikte ilimize gelen vatandaşlarımızdan ricam alınan tedbirlere uymaları. Kendilerinin, sevdiklerinin ve diğer insanların hayatını riske atmamaları. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca kalabalık oluşturacak ortamlardan uzak durmaları, bulaş riskini azaltır. Yeni normalde taziye, asker uğurlama, düğünler ve benzeri ortamlarda Sağlık Bakanlığının uyarılarına azami dikkat etmek gerekiyor. Biz vatandaşlarımızın dikkatini çekmek amacıyla hazırladığımız afişlerin yanı sıra bunları videoya dönüştürerek eski devlet hastanesi bahçesinde bulunan büyük led ekrandan da yayınlıyoruz. Ayrıca kamu hastanelerinin tamamının ortak bekleme alanlarında yer alan ekranlardan da vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Birbirimiz ile eskisi gibi yakın olmanın yolu bir süre daha fedakarlık yapmaktan geçiyor. Birbirimizin gülüşünü bir süre daha özleyelim" diye konuştu.

Mersin’de koronaya afişli uyarı

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Adalet Eczanesi
Merkez
Atasoy Eczanesi
Merkez
Bal Eczanesi
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Betül Eczanesi
Merkez
Birtan Eczanesi
Merkez
Ceyhan Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
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