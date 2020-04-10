YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 130 kişi hakkında işlem yapıldı

Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 130 kişi hakkında işlem yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 10.04.2020 17:06 | Son Güncelleme

Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 130 kişi hakkında işlem yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uymadığı gerekçesiyle yasal işlem uygulanan 130 kişiden 93'üne para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik kentin çeşitli noktalarında uygulama yapıldı.

Kurallara uymadığı tespit edildiği için yasal işlem yapılan 130 kişiden, sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayan 22 kişiye toplam 9 bin 232 lira ceza kesildi.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye de bin 568 lira para cezası verildi.

Ekipler, mesire ve piknik alanları ile sahilde yaptıkları denetimlerde tedbirlere uymadığı tespit edilen 53 kişiye 26 bin 439 lira cezai işlem uyguladı.

Toplu taşıma araçları ile personel ve işçi servislerinde, yolcu taşıma kapasitesinin yarısı oranı dışına çıkan 13 araç sürücüsüne ise bin 716 lira ceza kesildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kovid-19 Mersin

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Kartepe Belediyesi girişine ateş ölçerli önlem

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Başkan Doğan: "Zor günleri birlikte aşacağız"

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Şaphane pazarına ’yabancı esnaf" girişi yasaklandı

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Önce dezenfekte ettiler sonra yiyecek bıraktılar

Mersin Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:07
Öğle
12:48
İkindi
16:25
Akşam
19:18
Yatsı
20:36

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Alsancak Eczanesi
Merkez
Beşyol Eczanesi
Merkez
Elif (Akdeniz) Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
İşcan Eczanesi
Merkez
İzmir Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi

Mersin'de etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi

Ekmekte virüs önlemi

Ekmekte virüs önlemi

Mersin’de iş kazası: 1 yaralı

Mersin’de iş kazası: 1 yaralı

Konser ve tiyatro etkinlikleri sosyal medyadan izleyici ile buluşuyor

Konser ve tiyatro etkinlikleri sosyal medyadan izleyici ile buluşuyor

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.