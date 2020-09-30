YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını

Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğüne polis baskını

MERSİN HABERLERİ  | 30.09.2020 16:51 | Son Güncelleme

Baskın, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadan gerçekleştirilen düğünde 10 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir düğün salonunda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı istihbaratını alan ekipler, mekana baskın düzenledi.

İşletme sahibi, orkestra sorumlusu ve 8 kişiye toplam 11 bin 250 lira ceza uygulayan ekipler, düğünü de sonlandırdı.

Salonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin geldiğini gören bazı kişilerin pistte dans edenleri uyarması ve ekiplerin salona girmesiyle davetlilerin masalarına oturmak için koşuşturması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı
Denizlispor 0ara vermeden antrenmanlara başladı

Mersin Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:29
Öğle
12:36
İkindi
15:57
Akşam
18:34
Yatsı
19:48

Mersin Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Banu Eczanesi
Akdeniz
Hekimoğlu Eczanesi
Akdeniz
Yamaç Eczanesi
Akdeniz
Akdemir Eczanesi
Mezitli
Sude Eczanesi
Mezitli
Aysel Eczanesi
Toroslar
Şifa Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Silifkeliler Derneği'nden Öğrencilere Kırtasiye Yardımı
Silifkeliler Derneği'nden Öğrencilere Kırtasiye Yardımı
Kızını Ve Damadını Öldüren Meryem Dursun: Pişman Değilim
Kızını Ve Damadını Öldüren Meryem Dursun: Pişman Değilim
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.