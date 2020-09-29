YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi hayata geçiriliyor

Mersin'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi hayata geçiriliyor

MERSİN HABERLERİ  | 29.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

Mersin'de "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi hayata geçiriliyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsaldaki vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi için "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesinin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Bankasının desteğiyle yürütülen proje için imza töreni düzenlendi.

Törende, Vali Ali İhsan Su ve Ziraat Bankası Adana 1. Bölge Yöneticisi Ertuğrul İspaha, projenin protokolünü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, 81 ilde uygulanmaya başlanan projenin küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Mersin'in, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Su, "Koyun yetiştiriciliğinde de bu projeyle önemli bir atılım gerçekleştireceğiz. Bilindiği üzere 930 bin civarında keçimiz, 700 bin civarında da koyun varlığımız var. Koyun varlığımızı daha da artırmak için bu proje önemli bir katkı sunmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Su, çalışmanın, kırsal kesimde yaşayan ve geçimini küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliğiyle karşılayan vatandaşlara önemli katkı sağlayacağını belirterek "Projeyle, öncelikle hem yerli ırkımızın geliştirilmesi, artırılmasına çok ciddi bir fayda sağlamış olacağız hem de ilimiz bazında ve bölgesel anlamda da hayvancılığın ve hayvansal üretimin geliştirilmesine büyük bir katkı sunmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı
Restoranda çıkan kavgada kan aktı; 1 ölü 1 yaralı

Mersin Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:09
Sabah
06:28
Öğle
12:37
İkindi
15:58
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Murat Eczanesi
Akdeniz
Pınar Eczanesi
Akdeniz
Sarı Eczanesi
Akdeniz
Cansu Eczanesi
Mezitli
Merkez Eczanesi
Mezitli
Kısmet Eczanesi
Toroslar
Sera Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.