YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de kozalak toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü

Mersin'de kozalak toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü

01.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kozalak toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, kozalak toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Abanoz Yaylası'nda ikamet eden Ahmet Ceylan (49), kozalak topladığı sedir ağacından zemine düştü.

Yaralanan Ceylan, yakınlarının ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ceylan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan bir zanlı tutuklandıMersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan bir zanlı tutuklandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasıKuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Bursa'da zeytinlik yakınında yangın çıkardığı iddia edilen kişi yakalandıBursa'da zeytinlik yakınında yangın çıkardığı iddia edilen kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:40
Öğle
12:53
İkindi
16:41
Akşam
19:56
Yatsı
21:24
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Kayınvalide paylaşımı! "Daha genç ve güzel"

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.