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Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu

24.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe neden oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kumsala sürüklenen portakallar kirliliğe yol açtı.

Narenciye üretimiyle öne çıkan ilçede, Arpaçbahşis Deresi'ne atıldığı ve derenin denize taşıdığı değerlendirilen portakallar, dalgalarla kıyıya vurdu.

Kumsalda biriken çürük portakallar, kirliliğe neden oldu.

Deniz kıyısında yürüyüş yapanlar, kumsaldaki portakalların fotoğrafların çekip durumu yetkililere bildirdi.

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