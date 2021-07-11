YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti

Mersin'de kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti

11.07.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Belen köyünde yaşayan Mustafa Çimen'e (40) ait oğlak, su kuyusuna düştü.

Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen Çimen, dengesini kaybederek yaklaşık 16 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çimen'i kuyudan çıkardı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Çimen'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği adaBir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği ada
Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdiHastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdi
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluştuMersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazar

İmsak
03:43
Sabah
05:25
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:09
Yatsı
21:44

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazar

Esen Eczanesi
Akdeniz
Esen Eczanesi
Akdeniz
Esen Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ hükümlüsü eski Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tozlu tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Gaziantep'te 3 katlı binanın çatısından düşen tesisatçı yaşamını yitirdi

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Malatya'da yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.