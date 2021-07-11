Mersin'de kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Belen köyünde yaşayan Mustafa Çimen'e (40) ait oğlak, su kuyusuna düştü.

Kuyuya düşen oğlağı kurtarmak isteyen Çimen, dengesini kaybederek yaklaşık 16 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Çimen'i kuyudan çıkardı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Çimen'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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