YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

Mersin'de Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

26.12.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'deki, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde Dinler Arası Noel Kutlaması gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Aydın Egin, farklı dinlere mensup temsilciler, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Mersin İtalyan Katolik Kilisesi ruhani lideri Roshan Cordeiro tarafından yönetilen ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.

Ayin sonrası düzenlenen törende Belediye Başkanı Seçer, Mersin'in barış ve kardeşlik kenti olduğunu belirtti.

İtalyan Katolik Kilisesi ruhani lideri Cordeiro da "İlk defa Dinler Arası Noel Kutlaması yapıyoruz ve bu barış sembolünü coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bugün gerçekleşen bu olayın sesi sadece Mersin’de, Türkiye’de değil, bütün dünyada yer bulacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çukurova Çoksesli Korosu'ndan oluşan vokal grubu konser verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
PARTNER"Haberler doğru değil""Haberler doğru değil"
Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldıMersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
12:48
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Mersin Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Baturay Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.