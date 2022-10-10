Mersin'de lesepsiyen balık türlerinin incelenmesi için keşif dalışı yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç ederek popülasyon oluşturmaya çalışan lesepsiyen balık türlerinin incelenmesi için keşif dalışı etkinliği gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas öncülüğünde başlatılan "Deniz Canlıları Müzesi Faaliyeti Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlik, Akkum Mahallesi'nde yapıldı.

Atlantis Dalış Merkezi'nin de destek verdiği dalışta, lesepsiyen balık türleri incelendi.

Projenin pilot bölgesi olan Akkum kıyılarında, istilacı türdeki zehirli "çizgili kedi balığı"nın yoğunluğu, ekiplerin su altı kamerasına yansıdı. Yerli familyası için risk oluşturan "sivri burun barbunu" türü balıkların hareketliliği de kamerayla kaydedildi.

Dalış eğitmeni Ertuğrul Çete, AA muhabirine, "Plotosus lineatus" olarak adlandırılan "çizgili kedi balığı"nın bir süredir Akdeniz kıyılarında görülmeye başladığını, "Parupeneus forsskali" adıyla bilinen "sivri burun barbunu"nun ise uzun yıllar önce bölgede yer edindiğini kaydetti.

