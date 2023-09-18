Mersin’de lojistik merkezinin yapımı devam ediyor

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yeni konumuna taşınacak olan nakliyeciler sitesi ve tır parkının, şehir içinde oluşturduğu olduğu trafik ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılması ile tüm lojistik süreçlerin tek bir merkezden yürütülmesi hedefleniyor. Lojistik firmaları için önemli bir merkez olan nakliyeciler sitesi ve tır parkının, şehir içindeki sıkışmışlığın önüne geçmesinin yanı sıra, dur-kalk maliyeti ile yapılan ekonomik kayıpları da ortadan kaldırması hedefleniyor. Mersin’de nakliye komisyoncularının bütün ihtiyacını karşılayacak nitelikte olan lojistik merkezi içerisinde 100 firmanın yer alacağı ofisler, ortak kullanıma ait idari ve sosyal tesislerin yanı sıra, servis bakım atölyeleri ve 181 araçlık tır parkı yer alacak. ‘Lojistik Merkezi’ projesinin tamamlanması ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığında Yapım Bakım Onarım Şube Müdürü Yusuf Aydın, “Akdeniz ilçesinin Nacarlı bölgesinde 77 bin metrekare alan üzerinde, lojistik merkezi ve tır parkının yapımına mayıs ayında başlandı. Proje çerçevesinde nakliye komisyonculuğu yapan 100 firmanın ofisleri, ortak kullanıma ait idari ve sosyal tesisler, servis bakım atölyeleri ve 181 araçlık tır parkının yer alması planlanıyor” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, şehrin içinde kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan nakliyeciler sitesi ile tır parkı sorununun da ortadan kalkacağını vurgulayan Aydın, “Projemizin tamamlanmasıyla şehir içerisinde kalmış olan nakliyeciler sitesi ve tır parkını yeni konumuna taşıyarak, trafik ve çevre sorunlarının ortadan kalkmasını amaçlıyoruz. Projede, idari ve ofis binalarının kaba inşaatı devam etmekte olup, akabinde ince ve çevre düzenlemelerini hızla tamamlayarak, lojistik merkezimizi 2024 yılı mart ayında tamamlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.



