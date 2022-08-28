Mersin'de mahalleler arası futbol turnuvasında kavga çıktı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasının final müsabakasında taraftarlar arasında çıkan kavgaya jandarma müdahale etti.

Toroslar Belediyesince bu yıl 13'üncüsü organize edilen Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın final maçında, Ayvagediğispor ile Değirmençay-Erçel Torosspor takımları, Ayvagediği Mahallesi'ndeki futbol sahasında karşı karşıya geldi.

Ayvagediğispor'un 1-0 önde olduğu karşılaşmanın ikinci yarısında bazı taraftarlar sahaya girdi.

Bu sırada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Jandarma ekiplerinin müdahalede bulunduğu kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle final müsabakası tamamlanamadı.



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