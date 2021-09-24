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Mersin’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

24.09.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Ayaş Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 3 arazöz, bir su tankeri ve 50 personel sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin söndürdüğü yangın sonucu 10 dönümlük makilik alan, 2 dönümlük limon ve zeytin bahçesi zarar gördü.

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