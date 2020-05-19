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Mersin’de maskeli 19 Mayıs töreni

MERSİN HABERLERİ  | 19.05.2020 10:41 | Son Güncelleme

Mersin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı.

Mersin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı. Belirli sayıda kişinin katıldığı, sosyal mesafeye uyulan ve herkesin maske taktığı törende İstiklal Marşı okunarak, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Mersin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında buruk kutlandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, belirli sayıda kişi katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek tören alanında yerini alan katılımcıların, maske taktıkları görüldü. Sade bir tören gerçekleştirilirken, saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajının okunmasının ardından tören sona erdi.
Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, "Tabi virüsten dolayı bu sene biraz buruk kutladık ancak coşkuyu içimizde hissediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bugün saat 19.19’da tüm yurtta yapılacak olan İstiklal Marşı okuma programına davet ediyorum. Bizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak kentin en büyük spor tesisi olan Mersin Stadyumu’nda olimpik sporcuların katılımıyla İstiklal Marşımızı okuyacağız. Tüm halkımızı da balkonlarda canlı bir şekilde İstiklal Marşı okumaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

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Öğle
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İkindi
16:32
Akşam
19:52
Yatsı
21:22

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Demirel Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Güngör Eczanesi
Merkez
Kırpık Eczanesi
Merkez
Kösel Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Nevgül Eczanesi
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