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Mersin’de maskeli 23 Nisan töreni

MERSİN HABERLERİ  | 23.04.2020 11:12 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, korona virüs salgını dolayısıyla sade bir törenle kutlandı. Belirli sayıda kişinin katıldığı, sosyal mesafeye uyulan ve herkesin maske taktığı törende, İstiklal Marşı okunarak, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Mersin’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında buruk kutlandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, belirli sayıda kişi katıldı. İl Milli Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti. Özellikle sosyal mesafeye dikkat ederek tören alanında yerini alan katılımcıların, maske taktıkları görüldü. Sade bir tören gerçekleştirilirken, saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından tören sona erdi.

"Sevincimizi içimizde, yuvamızda, evimizde kutlamak zorundayız"
Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, korana virüs salgını dolayısıyla sade bir tören düzenlediklerini söyledi. Koca, "Maalesef korana virüs nedeniyle sevincimizi içimizde, yuvamızda, evimizde kutlamak zorundayız. Özellikle Mersin halkının, kentte eğitim ve öğretimi devam ettiren öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin 23 Nisan Ulusal, Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Büyük Atatürk’ün dünya uluslarına, çocuklar vasıtasıyla hediye ettiği bir gün. Tam 100 yıl oldu. İnşallah nice 100 yıllara bu bayramı kutlarız. Bugün Mersin’de saat 21.00 itibarıyla okullarımızdan canlı olarak İstiklal Marşlarımızı hep beraber söyleyeceğiz. Arkasından 10-15 dakika boyunca yine 23 Nisan şarkılarını çalarak, bu heyecanı paylaşacağız. 13.00 itibarıyla de yine okullarımızdan marşlar çalınacak" dedi.

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İmsak
04:23
Sabah
05:50
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

Mersin Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Cadde Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Neşe Eczanesi
Merkez
Örge Eczanesi
Merkez
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