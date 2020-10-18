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Mersin’de ’meme kanserine karşı farkındalık’ etkinliği

MERSİN HABERLERİ  | 18.10.2020 12:41 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, ’1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında, meme kanserine dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, dünya kadınlarının en ciddi sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine karşı, ’Farkında ol, kontrolü elden bırakma’ sloganıyla düzenlenen program, korona virüs salgınına karşı tedbirler gözetilerek gerçekleştirildi.2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı içinde bulunan halı sahada gerçekleşen etkinlikte, bir hemşire tarafından tüm katılımcıların ateşi ölçüldü, oturma düzeni ise sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ayarlandı ve konuklara dezenfektan dağıtıldı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, ’1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında, meme kanserine dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, dünya kadınlarının en ciddi sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine karşı, ’Farkında ol, kontrolü elden bırakma’ sloganıyla düzenlenen program, korona virüs salgınına karşı tedbirler gözetilerek gerçekleştirildi.
2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı içinde bulunan halı sahada gerçekleşen etkinlikte, bir hemşire tarafından tüm katılımcıların ateşi ölçüldü, oturma düzeni ise sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ayarlandı ve konuklara dezenfektan dağıtıldı. Katılımcılara ayrıca, meme kanserinin erken teşhisi ile mücadele yollarının anlatıldığı broşürler de dağıtıldı.
Erken tanının önemi anlatıldı
Program kapsamında meme kanseri türleri, taramaları ve erken tanının önemi hakkında Uzman Dr. Hanife Tezcan, katılımcılara bilgilendirici sunum yaptı. Ardından sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla, kadınların katılımıyla zumba dansı figürleri eşliğinde bir gösteri düzenlendi.

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