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Mersin'de merhum Rus Büyükelçi Karlov anısına müze oluşturuldu

MERSİN HABERLERİ  | 10.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Mersin'de merhum Rus Büyükelçi Karlov anısına müze oluşturuldu

MERSİN (AA) - Mersin'de, 4 yıl önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov adına müze açıldı.

Silifke ilçesinde bulunan Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nda Sovyet Yaşam Müzesi iş birliğiyle oluşturulan müzede, Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un özel eşyaları sergilenecek.

Müzenin açılışını, Karlov'un eşi Marina Karlova ve Akkuyu Nükleer AŞ Yönetici Direktörü Aleksey Frolov yaptı.

Karlova, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzede sergilenen ve eşini anlatan şahsi eserlerle ilgili bilgiler verdi.

Mersin'den en güzel izlenimlerle ayrılacağını ifade eden Karlova, "Bence bu müzenin açılması gerekliydi. Bu müze aslında bir tek eşimin müzesi değil, diplomasi müzesi. Bu tür projeler tabii ki iki ülkeyi daha da yakınlaştıran, kültürümüzün diğer ülkeler tarafından tanınmasını sağlayan müzelerdir. Ben Türkiye'yi çok gezdim. Ama bu bölgeye Mersin'e ilk defa gelmiş bulunuyorum. Bu projelerin amacı iki ülkeyi, iki ulusu ve kültürlerimizi daha da yakınlaştırmak." dedi.

Okul içindeki bir sınıfta oluşturulan müzede, Karlov'un ceketi, kullandığı fotoğraf makinesi, fotoğrafları, dergileri, antika eşyaları, dinlediği müziklere ait kasetler, hayranı olduğu Türk sinema sanatçısı Türkan Şoray'ın fotoğrafları, kravatı, gözlüğü ve kendi el yazısı ile yazmış olduğu not defteri yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
açılış Andrey Karlov müze Özel Moskova Milletlerarası Okulu Silifke

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