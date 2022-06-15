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Mersin'de meslektaşını öldüren doktor hakim karşısına çıkarıldı

15.06.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de meslektaşını öldüren doktor hakim karşısına çıkarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, doktor Ahmet Dikmen'i 20 Ekim 2021'de pompalı tüfekle öldüren meslektaşı Hasan Ç, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Taraf avukatları ve Dikmen'in ailesi salonda hazır bulundu.

Hasan Ç, savunmasında, Dikmen'in iş yerinde sürekli kendisiyle uğraştığını iddia ederek, "Maktul beni hep hor, hakir gördü. Hakkımda haksız yere tutanaklar tutuyordu. Beni meslekten soğuttu. Olay günü ne yaptığımı bilemiyorum, hatırlamıyorum. Son günlerde kimsenin yüzüne bakamıyordum. Şizofreni hastasıyım. Hastalığım 10 yıl önce tespit edilmiştir." diye konuştu.

Sorumlu hekimlik görevlendirmesi nedeniyle müştekiyle sorunlar yaşandığını ileri süren sanık, Dikmen'in sürekli kendisine emirler verdiğini savundu.

Tanık olarak dinlenen sağlık merkezi çalışanı H.G. de olay sırasında masanın altına saklandıklarını belirterek, "Hasan Ç. sabah işe geldiğinde 'Günaydın' dedi sonra dışarıdaki arabasına yöneldi. Sonra elinde silahla içeriye girerek Dikmen'e bir el ateş etti ve dışarıya çıktı. Bir süre sonra yeniden içeri girip ateş etti. Biz hemşire arkadaşlarıyla korkudan masanın altına girdik." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktor Hasan Ç, meslektaşı Ahmet Dikmen'i av tüfeğiyle öldürmüştü. Olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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