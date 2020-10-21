YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

MERSİN HABERLERİ  | 21.10.2020 23:17 | Son Güncelleme

Sahte içki yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kösbucağı Mahallesi'nde yaşayan M.A. rahatsızlanınca tedavi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Metil alkolden zehirlendiği belirlenen M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra soruşturma başlatan İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, hayatını kaybeden kişinin A.D'den sahte içki aldığını tespit etti.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 7 litre sahte içki, 2 litre de metil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mersin'de 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 26 kişiden 6'sı hayatını kaybetmiş, 15 kişi de tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Hastanelerde 5 kişinin tedavisinin sürdüğü kentte, polis ekipleri, zehirlenmelerin ardından düzenlendiği operasyonlarda 9,5 litre sahte içki, 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirmiş, M.F, H.Ü. ve E.A. tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:28
Sabah
06:48
Öğle
12:31
İkindi
15:36
Akşam
18:05
Yatsı
19:19

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Birtan Eczanesi
Akdeniz
Gülfidan Eczanesi
Akdeniz
Irmak Eczanesi
Akdeniz
Serkut Eczanesi
Mezitli
Vildan Eczanesi
Mezitli
Akbelen Eczanesi
Toroslar
Rüya Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.