Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

TEM Otoyolu Tarsus ilçesi Berdan viyadüğü üzerinde Muhammet Kahveci'nin kullandığı 06 AD 3453 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Bu esnada aynı yönde ilerleyen Derviş Gündüz idaresindeki 33 AJE 567 plakalı otomobil de tıra çarpmamak için manevra yaparak refüje çıktı.

Yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan 1 kişi, ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



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