YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

23.01.2022 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

TEM Otoyolu Tarsus ilçesi Berdan viyadüğü üzerinde Muhammet Kahveci'nin kullandığı 06 AD 3453 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Bu esnada aynı yönde ilerleyen Derviş Gündüz idaresindeki 33 AJE 567 plakalı otomobil de tıra çarpmamak için manevra yaparak refüje çıktı.

Yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan 1 kişi, ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin

Adana Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:41
Öğle
12:55
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:18

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Pazar

Orhan Eczanesi
Seyhan
Öge Eczanesi
Seyhan
Sucuzade Eczanesi
Seyhan
Akpınar Eczanesi
Seyhan
Yalçın Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Gülbahar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.