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Mersin'de minibüste 159 parça tarihi eser ele geçirildi

21.08.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de minibüste 159 parça tarihi eser ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüste 159 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı istihbaratı üzerine K.D'nin minibüsünde arama gerçekleştirdi.

Aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 159 parça eser ile tabanca, kalem şeklinde harici bellek ve 40 gram kömürleşmiş buğday tanesi bulundu.

Eserler, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi, şüpheli gözaltına alındı.

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