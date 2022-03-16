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Mersin'de muz serasındaki yangın söndürüldü

16.03.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de muz serasındaki yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde boş serada çıkan ve muz serasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocahasanlı Mahallesi Sazbaşı mevkisinde, üzeri plastik örtüyle kaplı boş serada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sera örtüsünün tutuşmasıyla büyüyen alevler yan taraftaki Şakir Turhan'a ait muz serasına sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönümlük sera alanı zarar gördü.

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