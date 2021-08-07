Mersin'de nehirde erkek cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Berdan Nehri Vefa Köprüsü mevkisinden geçen vatandaşlar, nehirde hareketsiz bir kişiyi görerek durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede E.K. olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.K'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz