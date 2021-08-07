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Mersin'de nehirde erkek cesedi bulundu

07.08.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de nehirde erkek cesedi bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki Berdan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Berdan Nehri Vefa Köprüsü mevkisinden geçen vatandaşlar, nehirde hareketsiz bir kişiyi görerek durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede E.K. olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.K'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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