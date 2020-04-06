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Mersin’de nisan ayı su faturalarında korona virüs düzenlemesi

MERSİN HABERLERİ  | 06.04.2020 12:53 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dar gelirliler ve esnaf için su faturalarında gerekli kolaylığın sağlanacağını açıklanmasının ardından, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün nisan ayı faturaları için düzenlemeye gitti bildirildi.MESKİ Genel Müdürlüğü’den yapılan açıklamada, korona virüs salgınından dolayı Mersin halkına nisan ayı faturalandırması için sayaç okuma ve fatura işlemlerinde yeni düzenlemeler getirildiği vurgulandı.Açıklamada yeni düzenlemeler şu şekilde sıralandı; "6360 sayılı yasa ile köylerden mahalleye dönüşen yerlerde oturan vatandaşlarımız için, kasım 2019 döneminde su tüketimi yapan ve faturası çıkan abonelerimize son 1 yıl ortalamasına göre nisan ayı faturalandırmaları yapılacaktır.

Mersin’de nisan ayı su faturalarında korona virüs düzenlemesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dar gelirliler ve esnaf için su faturalarında gerekli kolaylığın sağlanacağını açıklanmasının ardından, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün nisan ayı faturaları için düzenlemeye gitti bildirildi.
MESKİ Genel Müdürlüğü’den yapılan açıklamada, korona virüs salgınından dolayı Mersin halkına nisan ayı faturalandırması için sayaç okuma ve fatura işlemlerinde yeni düzenlemeler getirildiği vurgulandı.
Açıklamada yeni düzenlemeler şu şekilde sıralandı; "6360 sayılı yasa ile köylerden mahalleye dönüşen yerlerde oturan vatandaşlarımız için, kasım 2019 döneminde su tüketimi yapan ve faturası çıkan abonelerimize son 1 yıl ortalamasına göre nisan ayı faturalandırmaları yapılacaktır. Mesken abonelerinde, 2020 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında faturalandırması yapılan abonelerimize 1 yıllık ortalama tüketimlerine göre faturalandırma işlemi yapılacaktır. İşyeri abonelerinde, 2020 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında, 75 metreküp ve üstü kullanım yapan abonelerimize 1 yıllık ortalama tüketimlerine göre nisan ayında faturalandırma işlemi yapılacaktır. Ayrıca işyeri abonelerimizde son 1 yıl ortalaması 0 ile 75 metreküp arası ise nisan ayında su faturası düzenlenmeyecektir. Resmi daireler, inşaatlar, kamu yararına hizmet eden kurumların 1 yıllık ortalama tüketimlerine göre nisan ayında faturalandırma işlemi yapılacaktır. Ayrıca halk kart sahiplerinin 0 - 10 metreküpe kadar su tüketim bedeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır.”
Korona virüs salgınından dolayı MESKİ tarafından düzenlenen nisan ayı fatura hesaplama kriterlerinin, 6 Nisan gece 01.00 itibariyle başlayacağı ifade edilen açıklamada, her abone için daha önceki okuması hangi gün yapılmışsa ona göre faturasının hesaplanıp sisteme ekleneceği kaydedildi. Ertesi gün sabah 08.00 itibariyle gece oluşan faturaların bilgilendirmesinin ise abonelerin telefonlarına mesaj olarak atılacağı, sistemde mail adresi bulunan abonelere faturalarının maillerinin otomatik olarak gönderileceği belirtildi.
Yeni abonelerin de geçtiğimiz aylarda hangi gün su faturalarını aldıysa, yine aynı zamanda faturalarını öğrenip, ödeme yapabileceği vurgulandı.

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