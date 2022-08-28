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Mersin'de Norm Ender konser verdi

28.08.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Norm Ender konser verdi

MERSİN (AA) - Mersin’in Silifke ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında rap sanatçısı Norm Ender konser verdi.

Taşucu Mahallesinde düzenlenen konserde sevilen parçalarını seslendiren Norm Ender, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'un elinden yoğurt yedi.

Başkan Altunok, etkinlikler kapsamında konserlerin devam edeceğini söyledi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Mersin Silifke Norm Ender

Mersin Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:02
Öğle
12:48
İkindi
16:28
Akşam
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