Mersin'de Norm Ender konser verdi

MERSİN (AA) - Mersin’in Silifke ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında rap sanatçısı Norm Ender konser verdi.

Taşucu Mahallesinde düzenlenen konserde sevilen parçalarını seslendiren Norm Ender, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'un elinden yoğurt yedi.

Başkan Altunok, etkinlikler kapsamında konserlerin devam edeceğini söyledi.



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