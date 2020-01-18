Mersin'de öğrenciler için taşıma karla festival düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde, yarıyıl tatili başlayan öğrenciler için kamyonlarla getirilen karla festival düzenlendi.

Erdemli Belediyesi ekiplerince, ilçe merkezine 57 kilometre uzaklıktaki Toros Mahallesi'nden getirilen 60 kamyon kar, kıyı şeridine döküldü.

Karla oynamanın keyfini yaşayan öğrencilere, sucuk ekmek ikram edildi. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve eşi Fatma Tollu da çocuklarla kar topu oynadı.

Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar görmeye gidemeyen aileler için "kar festivali" organize ettiklerini belirterek, "Erdemli'ye sahil kesimi olmasından dolayı kar yağmıyor. Biz de karı vatandaşlarımızın ayağına getirelim istedik." dedi.

Silifke ilçesinde de çocuklara tatil hediyesi olarak yüksek rakımlı bölgelerden getirilen kar Göksu Parkı'na döküldü.

Hem karda kayan hem de kar topu oynayan öğrencilere sucuk ikram edildi.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, "kar festivali" ile öğrencilere keyifli anlar yaşatmayı hedeflediklerini, karların Torosların eteğinden getirildiğini belirtti.

