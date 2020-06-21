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Mersin’de öğrenciler sınava ücretsiz taşındı

MERSİN HABERLERİ  | 21.06.2020 10:57 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, dün yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tahsis edilen otobüslerle, sınava girecek öğrencilerle birlikte veliler ve görevlilerin ücretsiz taşındığı bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde ilk kez gerçekleştirilen uygulama ile 32 otobüs yalnızca sınava girecek öğrenciler ve velileri için tahsis edildi.

Mersin’de öğrenciler sınava ücretsiz taşındı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, dün yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tahsis edilen otobüslerle, sınava girecek öğrencilerle birlikte veliler ve görevlilerin ücretsiz taşındığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde ilk kez gerçekleştirilen uygulama ile 32 otobüs yalnızca sınava girecek öğrenciler ve velileri için tahsis edildi. Sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler, sınav görevlileri ve çocuklarına eşlik etmek isteyen veliler, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım hizmeti ile herhangi bir aksaklık yaşamadan sınava zamanında ulaştı. Tarsus’ta 18, Erdemli’de 6, Anamur ve Silifke’de 2 ayrı okulda olmak üzere 32 adet otobüs ile ücretsiz ulaşım hizmeti sağlandı. Merkezde ise 130 ayrı okulda sınava giren öğrencilerin sınav öncesi ve sonrası rahat bir seyahat geçirmesi adına 175 adet otobüs hizmet verdi.
Ayrıca sayı olarak sınava girmek için oldukça fazla öğrenciyi ağırlayan Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü içerisinde de 2 adet ring otobüsü öğrencileri sınava girecekleri fakülteye kadar bıraktı. Öğrencileri sınava taşıyan otobüslerin yoğunluğundan çalışan vatandaşların etkilenmemesi için de ek seferler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 42 otobüste düzenlediği fazladan 87 sefer ile ulaşımda oluşabilecek aksamaların önüne geçti.

Mersin’de öğrenciler sınava ücretsiz taşındı

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