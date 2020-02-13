YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de öğrencilere ’Bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık’ semineri

Mersin’de öğrencilere ’Bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık’ semineri

MERSİN HABERLERİ  | 13.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Mersin’de lise öğrencilerine yönelik, ’Bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık’ semineri düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, merkez Toroslar ilçesindeki Arslanköy Yahya Aydın Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen seminerde, öğrencilere güvenli internet ve siber suçlar konusunda bilgiler verildi.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanlarından Kürşad Buğra Bilgin, güvenli internet kullanımı konusunda öğrencileri uyararak, siber tuzaklardan korunmak için bilinen 10 altın kuralı şöyle sıraladı; "Gönderiyi, maili açmadan önce iyi düşünün.

Mersin’de lise öğrencilerine yönelik, ’Bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık’ semineri düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, merkez Toroslar ilçesindeki Arslanköy Yahya Aydın Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen seminerde, öğrencilere güvenli internet ve siber suçlar konusunda bilgiler verildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanlarından Kürşad Buğra Bilgin, güvenli internet kullanımı konusunda öğrencileri uyararak, siber tuzaklardan korunmak için bilinen 10 altın kuralı şöyle sıraladı; "Gönderiyi, maili açmadan önce iyi düşünün. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun.
Bir şirkete bilgilerinizi vermeden önce şirketi internetten araştırın. Dipnotları okuyun.
Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. İnternetten alışveriş yaparken, satıcı hakkında araştırma yapın. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Form doldurmak konusunda dikkatli olun."
Programa katılan öğrenciler, bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirilirken, merak ettiklerini de soru cevap şeklinde öğrenme fırsatı buldular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Hem dükkanlarının önünü temizlediler hem de kardan adam yaptılar

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Çiğli Belediyesinden 10 binlik rekor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Tuğba’nın ‘Geleneksel Lokum Günleri’ 14 Şubat’ta başlıyor

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:26
Öğle
13:01
İkindi
15:59
Akşam
18:25
Yatsı
19:41

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Adem Eczanesi
Merkez
Akburak Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
İlkerdem Eczanesi
Merkez
Kamer Eczanesi
Merkez
Oya Eczanesi
Merkez
Soyhan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Kadınlara ağız ve diş sağlığı anlatıldı

Kadınlara ağız ve diş sağlığı anlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.