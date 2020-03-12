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Mersin’de öğrencilere deprem tatbikatı

MERSİN HABERLERİ  | 12.03.2020 09:48 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencileriyle deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencileriyle deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin öneminin anlatıldığı tatbikatta, yakın zamanda meydana gelen Elazığ depremi örneği verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli Ali Temiz’in verdiği eğitim öncesi acil durum alarmı çalınarak, binanın tahliye edilmesi sağlandı. Temiz, verdiği eğitimde Elazığ, Van ve Marmara depremlerine değindi. Deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin hayat kurtardığını belirten Temiz, olayın yaşandığı sırada içinde bulunulan binanın koşmadan, seri yürüyüşle tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı. Tahliye sırasında asansörlerin kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Temiz, “Yüksek gerilim hattı ve yüksek binaların altında durmayın, açık alanda bekleyin. Yetkililerden gelen bilgiler doğrultusunda hareket edin” dedi.
Deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin başında, kişilerin yaşam alanlarındaki eşyaların risk faktörlerinin giderilmesi gerektiğini ifade eden Temiz, evdeki dolapların duvara monteli olması gerektiğini belirtirken, kesici ve ağır eşyaların dolapların alt raflarına yerleştirilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların azaltılabileceğini söyledi. Temiz, ayrıca sivri hatları bulunan avizelerin deprem sırasında büyük tehlike saçtığını vurguladı.
Öğrencilerden Sıla Abiha ise tatbikatın faydalı olduğunu vurgulayarak, "Biz dersteyken birden alarm çaldı ve öğretmenlerimiz iki kapıya ayrılan okulumuzda 8. ve 7. sınıfların bir kapıdan, 5. ve 6. sınıfların da diğer kapıdan çıkmasını istedi. Dışarı çıkınca sıraya girmemiz istendi. Deprem tedbirleriyle ilgili bilgiler verdiler. Yaşam üçgeni oluşturmamızı, kafamızı korumamızı ve belli ağır eşyaları yüksek raflara koymamamız için ailelerimizi bilgilendirmemizi istediler. Bayağı bilgilendik" şeklinde konuştu.
Arda Deniz Koç isimli öğrenci de tatbikattan kazandığı deneyimlerden bahsederek, “Deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Örneğin; deprem olduğunda sıramızın altına girebileceğimizi, deprem anında dışarı çıkabileceğimizi, ancak koşmayacağımızı öğrendik. Avrupa’da biliniyor ama Türkiye’de de bunların bilinmesi lazım. Bunu da itfaiyeciler sağ olsunlar öğretiyor" diye konuştu.

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