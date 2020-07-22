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Mersin’de orman yangınlarıyla mücadeleye 3 betonarme havuz daha eklendi

MERSİN HABERLERİ  | 22.07.2020 14:24 | Son Güncelleme

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere ihaleyle yaptırdığı 3 adet betonarme havuzu daha hizmete aldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere ihaleyle yaptırdığı 3 adet betonarme havuzu daha hizmete aldı. Bu havuzlarla birlikte Mersin’de betonarme yangın havuzu sayısı 56’ya yükseldi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurumun özel bütçesinden ve Yangınla Mücadele proje kapsamından 3 adet yangın havuzu yapım işinin ihale edilmesinin ardından tamamlanan 3 adet havuzun hizmete alındığı bildirildi.
Açıklamaya göre, bu havuzların da tamamlanması ile Mersin il genelinde betonarme havuz sayısı 56’ya ulaştı. Ayrıca 197 adet su toplama havuzu olmak üzere toplamda 253 adet havuz, yangınla mücadele kapsamında kullanılıyor.
Orman Bölge Müdür Yardımcısı Durmuş Bilal Akkuş, yapımı tamamlanan havuzlarda incelemelerde bulundu. Akkuş’a Makine ve İkmal Şube Müdürü Mehmet Tosun ve teknik elemanlar eşlik etti.
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, yaptığı değerlendirmede, çıkabilecek orman yangınlarında zaman ve hızın çok önemli olduğunu belirtti. Helikopterlerin ormanın hemen yanındaki bir yangın havuzundan su ikmali yapmasının yangınla mücadele kapsamında zaman kazandıracağını vurgulayan Akduman, ormanlara havuzun can simidi olacağını ifade etti. Akduman, önümüzdeki yıllarda yangın havuzlarının sayısını artırmayı planladıklarını da kaydetti.

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