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Mersin'de otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

01.05.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde, otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirtilmeyen 46 AK 453 plakalı yolcu otobüsü, D-400 kara yolu Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki kavşakta, Mustafa Durmaz yönetimindeki 01 EDH 82 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Durmaz'ın, aracında sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.

Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Erdemli kaza

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