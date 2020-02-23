Mersin’de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı

Otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilir olması, ilgili tüm paydaşların uyum içerisinde hareket etmesinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla düzenlenen ’Otobüs kazalarının önlenmesi’ne yönelik toplantı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, merkez ilçe kaymakamları, il müdürleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı ve toplu taşıma kooperatifleri ile otobüs firmalarının temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesi yaptığı konuşmasında ülke ve Mersin genelinde trafik kazalarının önlenebilmesi için çok ciddi çalışmaların yürütülmeye devam ettiğini belirten Vali Su, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi’ ile yol kullanıcılarının trafikte güvenli bir şekilde yol almalarına yönelik bir dizi tedbirlerin uygulamaya konulduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında trafik kazalarının büyük çoğunluğunun insan hatalarından kaynaklandığının altını çizen Vali Su, kazaların genellikle kural ihlalleri sonuncu meydana geldiğini belirterek, "Ölümlü ve yaralanmalı kazaların en aza indirilmesi ile ilgili tedbirleri ilimizde uygulamaya koyduk. Bu bağlamda yaptığımız otobüs kazalarının önlenebilmesine yönelik toplantıları bundan sonra da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Otobüs kazalarında da hem maddi hem ölümlü olacak şekilde kazalar oluyor ve telafisi mümkün olmayan kayıplar ortaya çıkabiliyor. Bu kazaların en asgariye indirilmesi için tüm illerimizde ve ilçelerimizde ilgili paydaşlarla bu toplantılar gerçekleştiriliyor” dedi.

"Trafik kazalarında bir önceki yıla göre ciddi azalma var"

Trafik güvenliğinin sağlanmasında eğitim, denetim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Vali Su, “Bu arada sizler de şirketler, firmalar, şoförler olarak eksiklerimizi giderelim ve duyarlılığımızı arttıralım. İlimiz genelinde hem ölümlü hem yaralanmalı trafik kazalarında bir önceki yıla göre çok ciddi azalma var. Alınan tedbirler buna direkt etki yapıyor. Otobüslerde yolcuların kemer kullanımı özellikle ölümlü trafik kazalarının azalmasını sağlamıştır. Ölümlü trafik kazalarını her yıl azalmış olarak görüyoruz. Niyetimiz bunu sıfırlamaktır, bu kolay olmasa da en aza indirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Özer tarafından yapılan sunum ile devam eden toplantıda, Mersin’de otobüs kazalarının en asgari seviyeye düşürülebilmesi için yapılan çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

