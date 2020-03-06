Mersin’de otobüsler dezenfekte ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüslerinin hijyenini en yüksek seviyede tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Günlük olarak detaylı temizliği yapılan otobüslerin periyodik aralıklarla halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, yılın her günü yapılan hijyen çalışmalarını, salgın hastalıkların yaygınlaşmasının önüne geçmek için arttırdı. Makine İkmal sahasında, günlük olarak detaylı temizlikleri gerçekleştirilen belediye otobüslerinin öncelikle dış kısımları araç yıkama şampuanlarıyla özenle yıkanıyor. Ardından otobüs içerisinde gerçekleştirilen detaylı çalışmayla, vatandaşların yoğun olarak temas ettikleri camlar, borular, elcikler ve koltuklar başta olmak üzere araç içerisindeki her nokta özenle temizleniyor. Zemin temizliğinin ardından halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde aracın dezenfeksiyon işlemine geçiliyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, güvenli ve konforlu ulaşım hizmetinin yanı sıra yıl boyunca otobüslerin hijyenini ön planda tutarak, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Topçuoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in toplu taşımadaki güvenli taşımanın yanında otobüslerimizin hijyenine ve sağlık konularına çok dikkat etmemiz noktasında bizlere sürekli uyarıları olmaktadır. Günde 100 bin, yılda 36 milyon vatandaşımıza Büyükşehir Belediyemiz’e ait otobüslerle toplu taşıma hizmeti vermekteyiz. Kişisel temasın fazla olduğu toplu taşıma araçlarımızda, günlük rutin olarak araç içi temizliğinin yanı sıra salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı da dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. Otobüslerimizde bakteri, parazit ve virüslerin barınmasını engellemeye ve halkımızı bulaşıcı hastalıklardan korumaya büyük önem vermekteyiz" dedi.

"Gerekli önlemleri almaktayız"

Son günlerde kamuoyunda paniğe sebep olan koronavirüsü salgınına karşı tedbirli olduklarını, vatandaşların belediye otobüslerine hiçbir kuşku duymadan binebileceklerini vurgulayan Topçuoğlu, “Toplu taşıma araçlarımızda gereken önlemleri, halk sağlığına zararlı olmayan dezenfeksiyon işlemleriyle almaktayız. Ayrıca toplu taşımanın sivil ayağını oluşturan minibüs ve halk otobüslerimizde de Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü aynı hassasiyetle denetimlerini yapmaktadır. Dezenfeksiyon işlemlerinin sonucunda vatandaşlar uygulamalarımızı memnuniyetle karşıladıklarını bildirmektedir. Halkımız, güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplu ulaşımı kullanma noktasında hiçbir şüphe duymasın” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır ise araçların hijyenik koşullarda vatandaşlar hizmet verebilmesi için inceleme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşlara önerilerde bulundu. Kişinin kendi sağlığını koruyabilmesi için çevresindekilerin sağlığına da özen göstermesi gerektiğini belirten Bakır, “Koronavirüs için bizler salgın ortaya çıkmadan dezenfeksiyon işlemlerimizi yapıyorduk. Şu anda incelemelerimiz de aynı sıklıkla devam ediyor. Otobüsler topluluk alanları. Hapşırmak ve öksürmek de virüsün bulaşma ihtimalini artıran şeyler. Hapşırırken veya öksürürken hastalık taşıyabileceğimizi unutmayalım. Toplumun sağlığı bizden başlar. Kendi hastalığımızı yaymazsak hiç kimse birbirine hastalık yaymamış olur. Hapşırık veya öksürükle virüslerin bulaşmasını bir peçete yardımıyla engellemek çok önemli bir etken" şeklinde konuştu.

