Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili davada tutuklu sanığa hapis cezası

Belediye otobüsünde yolculuk yapan Ramazan (77) ve eşi Hamdiye P. (71) ile İsmet T. (53) ve oğlu A.O.T. (17) arasındaki kavgaya ilişkin davanın karar duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tarafların hem sanık hem de müşteki olduğu duruşmaya tutuklu İsmet T, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz Ramazan ve eşi Hamdiye P. ile avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıklardan İsmet T, çocuğuna yönelik saldırı nedeniyle olaya müdahil olduğunu öne sürerek, "Bu kişileri zalimce darbettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Çocuğuma bastonla vurarak sakat edecekler diye korktum. Ramazan P'ye karşı son yaptığım hareketi kendime yakıştıramadığım için özür diliyorum. Pişmanım." savunmasını yaptı.

Avukatları da dinleyen hakim, İsmet T'yi, Ramazan P'ye karşı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp tahliyesine karar verdi. Hakim, 3 sanığın haklarındaki diğer suçlardan beraatine hükmetti.

Başka suçtan tutuklu A.O.T'nin yargılanmasının da Mersin 2. Çocuk Mahkemesince devam edeceği öğrenildi.

Toroslar'da 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli Ramazan P. ve eşi Hamdiye P'yi darbetmesi araç içi kamerasınca kaydedilmiş, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında dava açılmıştı.

