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Mersin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

MERSİN HABERLERİ  | 18.09.2020 19:33 | Son Güncelleme

Mersin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.H.S. idaresindeki 33 MA 8779 plakalı otomobil, Kargıpınar Mahallesi'nde refüje çarpıp karşı şeride geçti. Otomobil, M.S.G. yönetimindeki 33 T 152 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp şarampole devrildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü M.S.G'yi çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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