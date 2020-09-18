Mersin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.H.S. idaresindeki 33 MA 8779 plakalı otomobil, Kargıpınar Mahallesi'nde refüje çarpıp karşı şeride geçti. Otomobil, M.S.G. yönetimindeki 33 T 152 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp şarampole devrildi.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü M.S.G'yi çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.