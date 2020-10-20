Mersin'de otomobil Karayolları aracına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin Karayollarına ait araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda Adana 'dan Mersin istikametine giden Furkan M. (24) idaresindeki 06 BE 4923 plakalı otomobil, emniyet şeridinde bulunan Karayollarına ait 34 VM 5149 plakalı bakım onarım aracına çarptı.

Kazada, Karayolları aracındaki Abdurrahman Kavrak (61 ve Recep Bahşiş (31) ile otomobildeki Nadide Ş. (22) ve Nadide Y. (20) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavrak hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

