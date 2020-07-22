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Mersin’de otomobil pazarları yeniden açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 22.07.2020 14:26 | Son Güncelleme

Mersin’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan otomobil pazarlarının yeniden açıldığı bildirdi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük başkanlığında, İçişleri Bakanlığının 16 Temmuz 2020 tarihli talimatları gereği, açık oto pazarlarının durumlarını görüşmek ve bu konuda gerekli tedbir ve kararları almak üzere olağanüstü toplandı.

Mersin’de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan otomobil pazarlarının yeniden açıldığı bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük başkanlığında, İçişleri Bakanlığının 16 Temmuz 2020 tarihli talimatları gereği, açık oto pazarlarının durumlarını görüşmek ve bu konuda gerekli tedbir ve kararları almak üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda, Covid-19 salgını kapsamında kapatılan açık oto pazarlarının 17 Temmuz 2020 tarihi itibariyle bazı tedbirler anılarak yeniden faaliyete geçmesine karar verildi.
Buna göre Sağlık Bakanlığınca yayımlanan rehberde yer alan koşulların sağlanması şartıyla oto pazarları yeniden faaliyete başlayabilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla açılan oto pazarlarında, korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı düzenli aralıklarla denetlenecek. Kurallara uymayan satıcılar ve müşteriler hakkında idari veya adli işlem yapılacak.

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