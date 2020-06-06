YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

MERSİN HABERLERİ  | 06.06.2020 19:26 | Son Güncelleme

Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aycan Yıldırım'ın (48) kullandığı 01 ACN 18 plakalı otomobil, Tarsus- Ankara Otoyolu Damlama mevkisinde, Mükremin Çamur idaresindeki 01 D 1842 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Aycan Yıldırım yaralandı, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İSTANBUL - ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU

İSTANBUL - ADALAR'DA ULAŞIM SORUNU: ELEKTRİKLİ FAYTONLAR İÇİN YOLLAR ÇİZİLDİ, TABELALAR KONULDU

Yoldan Çıkıp Ormanlık Alana Uçtu

Yoldan Çıkıp Ormanlık Alana Uçtu

Tüm sağlık çalışanlarına yüzde 20 indirim

Tüm sağlık çalışanlarına yüzde 20 indirim

Doğanşehir’de Kuru Fasulye yaygınlaştırılıyor

Doğanşehir’de Kuru Fasulye yaygınlaştırılıyor

Mahallelerde sinek ilaçlaması sürüyor

Mahallelerde sinek ilaçlaması sürüyor

Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"

Poyraz Berkay Matoğlu :"Konut kredi faiz oranlarının düşürülmesi şaşırtıcı ve sevindirici oldu"

Mersin Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:16
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:05
Yatsı
21:41

Mersin Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Cevheroğlu Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Mersin Eczanesi
Merkez
Nihan Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Merkez
Ömer Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mersin’de özel bireylere ’görüntülü destek hattı’ hizmeti

Mersin’de özel bireylere ’görüntülü destek hattı’ hizmeti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Akdeniz zabıtasından berber ve kuaförlere denetim

Akdeniz zabıtasından berber ve kuaförlere denetim

Kargıpınarı'nda Kerkük Parkı Hizmete hazır

Kargıpınarı'nda Kerkük Parkı Hizmete hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.