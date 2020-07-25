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Mersin'de otomobilin iş yerine girdiği trafik kazası güvenlik kamerasında

MERSİN HABERLERİ  | 25.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Mersin'de otomobilin iş yerine girdiği trafik kazası güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 gün önce otomobilin iş yerine girdiği kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Mert A'nın kullandığı 33 NF 300 plakalı otomobilin, 22 Temmuz'da Hilmi Seçkin Caddesi'nde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapmasıyla bir çiçekçi dükkanına girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, otomobil sürücüsünün önüne çıkan motosiklete çarpmamak için hızla manevra yapması ve iş yerine girmesi yer alıyor.

İş yerinde hasara neden olan kazada 4 kişi yaralanmıştı.

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