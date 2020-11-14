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Mersin'de otomobilin kaputunda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

MERSİN HABERLERİ  | 14.11.2020 10:09 | Son Güncelleme

Mersin'de otomobilin kaputunda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, otomobilin kaputunda mahsur kalan iki kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir otomobilin kaputundan kedi sesleri geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla aracın kaputunun altında mahsur kaldıkları belirlenen iki kedi yavrusunu bulundukları yerden çıkardı.

Kedi yavruları, beslendikten sonra doğal yaşam alanları olan sokağa bırakıldı.

İtfaiye ekipleri, sokak hayvanlarının kış aylarında sık sık soğuktan korunmak için otomobillerin bazı bölümlerine girdiğini belirterek, sürücüleri araçlarını çalıştırmadan önce kapartoya vurarak ses kontrolü yapmaları konusunda uyardı.

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