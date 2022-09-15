Mersin'de oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir çocuğun bileğine taktıktan sonra çıkaramadığı kelepçe itfaiye ekiplerince kesildi.

Barbaros Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynayan 13 yaşındaki İ.H, sulama kanalının kenarında bulduğu kelepçeyi bileğine taktı.

Kilitlenen kelepçeyi çıkaramayan çocuk, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri, kelepçeyi spiralle keserek çıkardı.

İ.H, ekiplere teşekkür etti.​​​​​​​



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