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Mersin’de oyuncular ’Radyo Tiyatrosu’ ile sanatseverlerle buluşacak

MERSİN HABERLERİ  | 01.01.2021 10:32 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının, pandemi nedeniyle ara verdikleri oyunlarını ’Radyo Tiyatrosu’ aracılığı ile sanatseverlerle buluşacağı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi dönemi dolayısıyla oyunlarına bir süreliğine ara vermek zorunda kalan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, kısıtlamalar ortadan kalkana kadar sanatseverler ile aralarındaki bağı sıcak tutmayı hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının, pandemi nedeniyle ara verdikleri oyunlarını ’Radyo Tiyatrosu’ aracılığı ile sanatseverlerle buluşacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi dönemi dolayısıyla oyunlarına bir süreliğine ara vermek zorunda kalan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, kısıtlamalar ortadan kalkana kadar sanatseverler ile aralarındaki bağı sıcak tutmayı hedefliyor. Tiyatrocular, bu süreçte ’Radyo Tiyatrosu’ ile tiyatro severlerin evlerine sesleri ile konuk olacak.
İlk radyo tiyatrosu ölümsüz eser ‘Nutuk’
Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü olan 3 Ocak’ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ eseri ile başlayacak olan ’Radyo Tiyatrosu’, toplam 7 oyun ile dinleyicisi ile buluşacak. Nutuk’un önsöz kısmı 3 Ocak’ta dinleyicilerle buluşacak. Birinci söylev bölümlerinde önsöz ile birlikte 5 bölüm, ikinci söylev bölümlerinde de toplam 7 bölüm yer alacak.
Nutuk’un Radyo Tiyatrosu, Mersin Büyükşehir Belediyesinin spotify adresi olan ’mersin.bel.tr/spotify’ adresinde yer alacak. Diğer oyunlar ise hem Mersin Büyükşehir Belediyesinin spotify adresi olan ’mersin.bel.tr/spotify’ adresinde hem de Mersin Şehir Tiyatrosu YouTube adresinde yayınlanacak.
“Hiçbir zaman sanatla, tiyatroyla bağımızı koparmıyoruz”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu ve Radyo Tiyatrosu sorumlusu Ceren Özmen, ’Radyo Tiyatrosu’nun içeriği ile ilgili bilgi vererek, “İlk eserimiz Nutuk olacak. 3 Ocak’ta, Mersin’in kurtuluş yıl dönümünde yayınlamaya başlayacağız. Özer Ozankaya’nın düzenlediği bir metin. Aslında bunu birinci söylev ve ikinci söylev olarak bölümlere ayırdık. 3 Ocak’tan itibaren yayınlanmaya başlayacak” dedi. Nutuk’un ardından yayınlanacak olan diğer 6 oyun hakkında da bilgiler veren Özmen, “Şu anda okuma provaları başladı. Hatta şöyle söyleyebilirim; Radyo Tiyatrosu metnine dönüştürmek için çalışmalarımız da bitmek üzere” diye konuştu.
“Hiçbir zaman sanatla, tiyatroyla bağımızı koparmıyoruz”
Pandemi nedeniyle sanatseverlerden uzak kaldıklarını anımsatan Özmen, “Biz o seyircilerimizin şimdi evlerine konuk oluyoruz. Biz hep buradayız demek istiyoruz ve hiçbir zaman sanatla, tiyatroyla bağımızı koparmıyoruz. Onlara bu şekilde ulaşarak, bu sınırlamaların elbette bir gün kalkacağını da umut ederek, o güne kadar aramızdaki bağı sıcak tutmayı hedefliyoruz. Umarım güzel paylaşımlar olacak” ifadelerini kullandı.

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