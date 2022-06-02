Mersin'de panelvanın hafif ticari araç ile direğe çarpması kameraya yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan panelvanın, hafif ticari aracın ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, M.İ, idaresindeki 33 AUT 865 plakalı panelvanla, Ergenekon Mahallesi'nde önüne çıkan belediye otobüsüne çarpmamak için manevra yaptı.

Bunun üzerine panelvan, H.B'nin kullandığı 33 AEL 027 plakalı hafif ticari araca, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 araçta hasar oluştu.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



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