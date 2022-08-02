YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Mersin'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

02.08.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

S.K. idaresindeki 33 AJL 331 panelvan, Erdemli-Ayrancı kara yolu Koyuncu Mahallesi'nde petrol ofisine girmek için manevra yaptığı sırada, Halil Cücü'nün kullandığı 33 V 4306 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Panelvan sürücüsü S.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan bir zanlı tutuklandıMersin merkezli "Umut Tacirleri Operasyonu"nda yakalanan bir zanlı tutuklandı
Bursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldıBursa'da bir evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
Aydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybettiAydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:41
Öğle
12:53
İkindi
16:40
Akşam
19:55
Yatsı
21:22
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

İlk bakışta taze fasulye sanılıyor: Yumurta kadar protein zengini!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Ya eşin ya bebeğin dediler! Bakın ne karar verdi

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.