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Mersin'de park halindeki otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasında

26.01.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 2 zanlı serbest bırakıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeki otomobilin kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Gazi Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park halindeki otomobilin alev alarak hasar görmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin benzin dökerek aracı yaktığını ve sonrasında kendisini bekleyen ticari taksiyle olay yerinden kaçtığını belirledi.

Şüphelinin F.K, aracı kullananın da R.D. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıları operasyonla gözaltına aldı.

İşçi olarak çalıştıkları meyve sebze halinde yaşadıkları tartışmadan dolayı olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

F.K'nin elinde benzin dolu bidonla otomobili ateşe vermesi ve olay yerinden kaçması, ardından yangını gören vatandaşların alevlere müdahalesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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