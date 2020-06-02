YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de park ve yeşil alanlar normalleşme dönemine hazırlanıyor

Mersin’de park ve yeşil alanlar normalleşme dönemine hazırlanıyor

MERSİN HABERLERİ  | 02.06.2020 12:58 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, oyun parkları ve yeşil alanlarda temizlik, budama, çocuk oyun gruplarının zeminine kauçuk kapla çalışması başlattı.Korona virüs tedbirleri kapsamında, iki ayı aşkın bir süredir sosyal hayattan ve sokaklardan izole olan vatandaşlar, 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme dönemine girdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, oyun parkları ve yeşil alanlarda temizlik, budama, çocuk oyun gruplarının zeminine kauçuk kapla çalışması başlattı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, iki ayı aşkın bir süredir sosyal hayattan ve sokaklardan izole olan vatandaşlar, 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme dönemine girdi. Böylelikle, parklara akın etmeye başlayan vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü, yeşil alanlarda başlattığı yenileme çalışmalarını hızlandırdı.
Akdeniz’in parkları ve yeşil alanları hazır
Bu kapsamda Akdeniz’in, farklı mahallelerinde bulunan park ve yeşil alanlarda, çocuk oyun ve oturma gruplarının tadilatı ve zeminin kauçukla kaplanması, futbol sahaları ile parklarda ağaç budama ve çim biçme çalışmaları, sulama ve yeşillendirme, Müftü Deresi yürüyüş yolunun dezenfekte edilmesi, Karaduvar sahilini çimleme, oyun grupları ve spor aletlerinin yıkama ve dezenfekte çalışması aralıksız devam ediyor.
“Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim”
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını ile mücadelede, 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme dönemine geçişle beraber, ilçemiz genelindeki çocuk parkları ile yeşil alanlarda ilaçlama, temizlik ve tadilat işlemleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından büyük bir özveriyle devam ediyor. Vatandaşlarımız sosyal mesafe kurallarına, maske ve dezenfektan kullanımına titizlikle devam ettikleri takdirde, normalleşme sürecini daha sağlıklı ve güvenli şekilde atlatabileceğimize inanıyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Mersin Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:17
Öğle
12:45
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:37

Mersin Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Baturay Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkez
Elmas Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Kilikya Eczanesi
Merkez
Tuğba (Mezitli) Eczanesi
Merkez
Ünel Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca 30 yıl önce boşandığı eşiyle yeniden evlendi

Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca 30 yıl önce boşandığı eşiyle yeniden evlendi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Turab'ın yeni başkanı Emin Ucuz

Turab'ın yeni başkanı Emin Ucuz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.