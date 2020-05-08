Mersin’de parklar, yaşlılar ve çocuklar için hazırlanıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki parklarda ilaçlama ve tadilat çalışması başlattı. Haftalardır evlerinden dışarı çıkamayan yaşlı vatandaşlar parklarda saatlerce dinlenip hasret giderebilecek, çocuklar ve gençler ise arkadaşlarıyla gönüllerince oynayıp eğlenebilecek.

Korona virüs salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimi kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar 10 Mayıs Pazar günü, 0-14 yaş arası çocuklar 13 Mayıs Çarşamba günü, 15-20 yaş arasındaki çocuklar ve gençler ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Düzenleme ile her belirtilen yaş grubundaki vatandaşlar, ikametgahlarından yürüme mesafesindeki parklara, yeşil alanlara veya istedikleri diğer yerlere gidebilecek.

Akdeniz’in parkları, bahçeleri ve yeşil alanları hazır

Akdeniz Belediyesi, sokağa çıkma serbestliği getirilen yaşlı vatandaşlar, çocuklar ve gençler için hazırlıklarına başladı. Başkan Mustafa Gültak’ın talimatıyla, korona virüse karşı alınan tedbirler nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaşlı vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar için getirilecek serbestlik dolayısıyla ilçe genelindeki çocuk parkları ile yeşil alanlarda ilaçlama, temizlik ve tadilata başlandı.

Yoğunluk yaşanacak parklar temizlendi, zarar gören oyun grupları ve banklar yenilendi, ardından da dezenfektanlı su ile ilaçlandı. Kentte, yüzlerce insanın uğraması muhtemel olan Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı da baştan sona elden geçirildi. Dezenfektanlı su ile tamamen ilaçlanan parkın içinde bulunan ışıklı ve müzikli süs havuzu, sokağa çıkma serbestliğinin olacağı günlere hazırlandı.

Oyun grupları, masal karakterleri, oturma grupları, banklar ve yürüme yolları ilaçlanan parkın havuzu da yıkanıp temizlendi ve içi yeni su ile dolduruldu. Çimleri de biçilen Masal Kahramanları Parkı, 13-15 Mayıs’ta sokağa çıkma kısıtlaması bir süre kaldırılacak olan yaşlı ve 20 yaş altındaki gençler için hazırlandı.

