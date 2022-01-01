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Mersin'de patlayan kalorifer kazanı hasara neden oldu

01.01.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de patlayan kalorifer kazanı hasara neden oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde apartmanın kalorifer kazanında meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu.

Yeşilyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bir apartmanın kalorifer dairesindeki kazan, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama nedeniyle binada ve dışarda park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "Herhangi bir can kaybı veya yaralı olmaması en büyük tesellimiz.” dedi.

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