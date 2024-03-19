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Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

İHA İHA
19.03.2024 08:07
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Mersin polisinin terör örgütü PKK/KCK’ye yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekipler tarafından, terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Polisin çalışmasında kendilerine muhalif olarak gördükleri şahısları tehdit eden, baskı yapan, seçim irtibat bürosu açılışlarında terörü ve teröristi övücü örgütsel slogan atan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütünü övücü ve özendirici nitelikte paylaşımlarla propaganda yaptığı da belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 130 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gece görüşlü dronların da kullanıldığı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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